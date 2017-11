Hëllef fir drogéiert Leit (24.11.2017) Am September dëst Joer gouf speziell dofir de Pilotprojet "XCHANGE" lancéiert, dee vun 3 Associatiounen ënnerstëtzt gëtt.

Dofir gouf de Pilot-Projet XChange lancéiert, dee vun 3 Associatiounen ënnerstëtzt gëtt. Zil ass elo, dës Hëllef iwwer dëst Joer eraus kënnen unzebidden.Lidder schreiwen a sangen: Op dës Manéier verschafft den Andy Hoffmann säi Misère. Zanter sengem 15. Liewensjoer lieft de jonke Mann op der Strooss. Drogen bestëmme säin Alldag. Heroin- a Kokainofhängeg ass den Andy. Regelméisseg kënnt hien hei bei d'Camionnette. Hei ginn et nei Sprëtzen an e Schnelltest gëtt ugebueden.Vun dësem Pilotprojet profitéiert och d'Soria Zago. Déi haut 52 Joer al Fra ass am Alter vu 19 Joer eng éischte Kéier mat Drogen a Kontakt komm. Mëttlerweil ass si Polytoxikoman. An anere Wierder, d'Soria sprëtzt alles. D'Soria ass un de Rollstull ugewisen. Si huet hiert rietst Bee verluer. An och soss huet d'Fra villes verluer, just de Courage net.Zweemol d'Woch gëtt dëse Service ugebueden. Dënschdes- an donneschdesowes tëscht 6 a 9 Auer. Onnëtz ass dës Aarbecht net. Nieft dem Tausche vu Material an dem Depistage kënnen déi Drogenofhängeg och hiert d'Häerz beim Personal ausschëdden.Nach bis den Dezember leeft dëse Pilotprojet. Eng wäertvoll Hëllef fir d'Soria an den Andy an all déi concernéiert Mënschen aus dem Drogemilieu.