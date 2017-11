No 6 Joer am Grand-Duché war den 12 Joer ale Jong zesumme mat senger Mamm den 12. Oktober per forcéierte Retour zeréck a Georgien geflu ginn.

D'Nouvelle vun dësem Rapatriement hat jo fir grouss Opreegung op de soziale Reseaue gesuergt. Eng ganz Rei Matschüler setze sech elo mat Hëllef vun engem Elterendeel aktiv dofir an, dass den Dossier nach eng Kéier iwwerkuckt gëtt. Iwwer 2.700 Mol gouf de Facebook-Post vun de besuergte Matschüler a kierzter Zäit gedeelt. Dorënner eng Hellewull u Commentairë vu besuergten, deels opbruechte User. ''Mir wellen de Youssef zeréck'' ass d'Konklusioun a gläichzäiteg d'Fuerderung vum Text.Eng Partie Schüler aus dem Lycée Classique vun Dikrech hu rezent e Grupp mam Numm ''Mindchanger'' op Facebook gegrënnt. Si wëlle sech zesumme fir Kannerrechter asetzen. Eng éischt Manifestatioun am Kader vum Rapatriement vun hirem Matschüler zeréck a Georgien gouf et e Freideg de Mëtteg zu Dikrech am Lycée.