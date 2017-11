© Police grand-ducale

Et handelt sech ëm USB-Sticken, Kopfhörer an e Brëll. Si sinn all an der Nuecht vum Méindeg op en Dënschdeg zu Rolléng, Rodange a Péiteng aus Autoe geklaut ginn, déi net zougespaart waren.D'Besëtzer vun deene Géigestänn solle sech bei der Escher Police op der Nummer 4997-5500 mellen.