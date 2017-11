International Schoul zu Déifferdeng kritt e richtegt Gebai (24.11.2017) 2016 huet am Minett déi éischt ëffentlech Europaschoul hir Dieren opgemaach. Déi 450 Schüler si bis haut a provisoresche Gebaier ënnerbruecht.

Ënnert anerem 30 Klassesäll, zwee Open Space Reim an eng grouss Sportshal ginn hei fir ronn 74 Milliounen Euro um Plateau direkt nieft dem neien Déifferdenger Akafszenter realiséiert.Um edukative Niveau zeechent sech de Lycée duerch seng Sproochefilièren aus. D'Schüler hunn de Choix tëscht enger franséischer, englescher an däitscher Sektioun.Allgemeng wier fir e Land wéi Lëtzebuerg eng ëffentlech Schoul, déi nom Sproocherhythmus vun den Europaschoule funktionéiert, immens wichteg. Déi verschidde Mammesprooche géifen nämlech hei gefördert ginn, awer och d’Lëtzebuergescht.Fir am internationale Lycée zu Déifferdeng opgeholl ze ginn, kann ee souwuel eng Orientatioun an de Secondaire général, wéi och an de Secondaire classique hunn. Et schafft een op e Bac européen hin, en Ofschloss also deen equivalent ass mat de Premièren an den 28 EU-Memberstaaten. Mam Ausbau vun der ëffentlecher Europaschoul ginn och nei Plaze fir Enseignante geschafen.Fir d’Rentrée am September 2018 sollen och europäesch Klassen zu Clierf a Jonglënster opgemaach ginn, an zu Munneref kéint sech dem Minister no och nach eppes doen.