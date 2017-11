Ween huet eng Fra zu Kielen gerett, déi um Capot vun engem Auto matgefuer ass? D'Police sicht no Zeien.

De Freiden, den 3. November, huet d'Police moies zu Kielen wéinst engem Streit an engem Stot missen agräifen. Eng Awunnerin aus der Rue de Mamer ass vun hirem Mann agresséiert ginn. Aus nach ongekläerte Grënn ass d'Fra um Capot vum Auto vun hirem Mann gelant. De Mann ass gefuer. D'Fra hätt sech fest missen unhalen, fir net erofzefalen.Engem zweete Mann wier et gelongen, den Auto ze stoppen an d'Fra ze retten. D'Police sicht dëse Mann a Leit, déi de Virfall gesinn hätten. Si solle sech bei der Police um Kierchbierg op der Nummer 2444-7200 mellen oder iwwer Mail op police.kirchberg@police.etat.lu.