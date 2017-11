En neie Gesetzprojet schaaft de Raum fir eng nei Infraktioun am Fall, wou eng Persoun bewosst e grousse Risiko a Kaf hëlt, ouni awer d'Intentioun ze hunn eng aner Persoun ze blesséieren oder Schued ze verursaachen.



E Chirurg léisst sech vun onqualifizéiertem Personal assistéieren, en aggressiven Hond gëtt net an d'Léngt geholl, oder e Patron léisst seng Aarbechter op engem geféierleche Chantier schaffen. Dëst eng Partie Prezedenzfäll aus Frankräich, déi de Minister Braz ernimmt huet, fir ze weisen, wou déi nei Infraktioun an d'Spill ka kommen.



De Justizminister Felix Braz huet e Freideg op der Presentatioun vum respektive Projet de Loi d'Beispill aus dem Stroosseverkéier gebraucht. Eng Persoun, déi mam Auto mat 130 Kilometer an der Stonn duerch en Duerf fiert, wou méiglecherweis nach Kanner géifen iwwer Strooss goen, déi géif d'Leed vun anere Leit bewosst a Kaf huelen, seet de Felix Braz. Bis ewell hätt déi Persoun just eng Strof wéinst vill ze héijer Vitesse kritt, virausgesat keen aneren wär dann zu Schued komm. Dat géif net duergoen, seet de Minister.



Mat der neier Infraktioun wär et elo méiglech esou Doten ze poursuivéieren. Prisongsstrofe vu bis zu dräi Joer si méiglech.



D'Gesetzesännerung géif awer net all Onopmierksamkeet viséieren. Et misste, wéi gesot, bewosst e grousse Risiko a Kaf geholl a Gesetzer violéiert ginn.