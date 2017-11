© AFP (Archiv)

Also Leit, déi weder Mann nach Fra sinn, net méi ze diskriminéieren. Wéi ass d'Situatioun den Ament zu Lëtzebuerg? A wat sinn d'Haaptfuerderunge vun der sougenannter "Intersex"-Communautéit?



Intersex/Reportage Annick Goerens





Direkt virop muss ee vläicht mol ufänke mat enger Definitioun an enger klorer Oftrennung vu Begrëffer. Eng Intersex- oder intergeschlechtlech Persoun kann duerch genetesch, anatomesch oder hormonell Critèren net eendeiteg als Fra oder als Mann bestëmmt ginn. Een Transsexuellen, respektiv eng Transgender-Persoun kann anerersäits ganz kloer agestuuft ginn, ma fillt sech awer am falsche Kierper.

Ee vun de gréisste Problem fir intergeschlechtlech Mënschen ass, dass si ganz dacks net laang no der Gebuert operéiert oder hormonell behandelt ginn. Dat muss strofbar gemaach ginn, erkläert den Dr. Erik Schneider, Matbegrënner vun der Associatioun "Intersex & Transgender Luxembourg". Eng aner Fuerderung ass fir d'Thema Intersexualitéit endlech an d'Schoulprogrammer mat anzebannen. Eng drëtt Fuerderung vun der Intersex-Beweegung ass natierlech och, wéi elo deemnächst an Däitschland, een drëtt Geschlecht anzeféieren.



Schonn am Mee hat den Justizminister e Gesetzprojet presentéiert, deen et an Zukunft Intersex- oder Transgender-Persoune méi einfach mécht, fir hiert Geschlecht am État Civil z'änneren. Deemools hat de Felix Braz awer och vun engem zweeten, separate Gesetzprojet geschwat, de sech soll mat der Fro vun engem drëtte Geschlecht befaassen. D'Laurence Goedert ass Coordinatrice vum interministeriellen Aarbechtsgrupp, dee sech domat beschäftegt.



Trotz der laangjäreger Aarbecht vun "Intersex & Transgender Luxembourg" wär d'Intersexualitéit nach ëmmer e grousst Tabu-Thema zu Lëtzebuerg. D'Associatioun hätt zum Beispill nach ëmmer keng concernéiert Leit fonnt, déi an der Ëffentlechkeet géingen doriwwer schwätzen. Dofir géing ee sech Leit aus dem Ausland ruffen, fir d'Problemer ze verstoen a sech dann och fir d'Rechter vun den Intersexuellen hei am Land staark ze maachen.