Grande-Duchesse setzt sech géint Gewalt am Stot an (24.11.2017) D'Grande-Duchesse hat an de Palais op e Seminaire invitéiert. Mat dobäi d'Acteure vum Terrain a verschidde Berodungszentren.

Um Seminaire de travail am Palais waren d'Acteure vum Terrain, d'Police, d'Justiz, d'Dokteren a verschidde Berodungszentren agelueden, fir de Punkt ze maache wat d'Gewalt am Stot hei am Land ugeet. D'Zuel vun den Interventioune wär liicht zréckgaang, wat géif weisen, dass d'Gesetz, vun der Expulsioun vum Täter aus dem Doheem, seng Wierkung géif weisen.Am neie Gesetzprojet gëtt lo nogebessert, besonnesch am Fall vun Expulsioune, wou Kanner betraff sinn.Virun enger Expulsioun soll d'Police an Zukunft och ëmmer systematesch en Informatiounsblat ausdeelen, wou all d'Servicer ugi sinn, déi d'Leit kënne kontaktéieren. All d'Police-Schüler hunn an hirer Basisformatioun och e Seminaire, wou si de Gewaltzyklus vun der Gewalt am Stot erklärt kréien, fir dass si versti wisou si dacks e puer Mol an dee selwechte Stot geruff ginn.De Problem wär d'Emprise vum Täter, déi géif erklären, wisou et dacks dauert éier eng Fra decidéiert sech aus enger Gewaltsituatioun ze befreien.Bei dëser Renconter gouf iwwert déi verschidden Zorte vu Gewalt, mee och iwwert d'Gewaltpräventioun, d'Hypocrisie vun der Gesellschaft, d'Wichtegkeet vun der Notioun vu Respekt an der Educatioun vun de Kanner geschwat.Niewent dem neie gesetzleche Kader bleift d'Informéieren, d'Sensibiliséierung an d'Berodung weiderhin eng Prioritéit, esou d'Intervenante vum Seminaire.