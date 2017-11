Fir den alldeegleche Chaos am Beruffstrafic an de Grëff ze kréien, sicht de Wirtschaftsminister no Solutiounen, déi iwwer eis Landesgrenzen erausginn.

Vill Salariée sollen an Zukunft vun doheem aus schaffen an domat vun de Stroosse bleiwen, dofir misst een awer a Kaf huelen, d'Nopeschregiounen un de Steierrecetten ze bedeelegen, an esouguer doriwwer eraus.

Télétravail - vum Ben Frin



Den Télétravail vum Ausland aus scheitert dacks u steierleche Froen. Déi wëllt de Wirtschaftsminister Schneider elo léisen an d'Grenzregiounen un de Steierrecettë bedeelegen. Natierlech kéinten och d'Residente vun doheem aus schaffen.

"Wann an der Moyenne jiddereen een Dag vun doheem aus géif schaffen, géif dat 20% manner Trafic op de Stroosse bréngen", mengt den Etienne Schneider.

30 bis 50 Milliounen Euro pro Joer u Steiere géif Lëtzebuerg zesummen un déi dräi Nopeschregiounen iwwerweisen. D'Resultat kéint eng Win-Win-Situatioun sinn.

"Mir hätten esouvill Trafic manner op de Stroossen an op där anerer Säit hätten d'Leit méi Flexibilitéit, fir hir Aarbecht esou ze gestalten, wéi et si am beschten arrangéiert", sou de Minister.

Aarbechtskraaft aus dem Ausland gëtt an eiser Ekonomie gebraucht. Ouni si geet et net. Lëtzebuerg muss fir si attraktiv bleiwen, dozou zielt net nëmmen den Aarbechtswee.

"Doriwwer eraus mengen ech, dass et relativ ongesond ass, fir d'Regioune ronderëm ekonomesch esou ofzehänken. Dat heescht, mir brauchen eng Kompensatioun, fir dass si hire Bierger eng gewësse Liewensqualitéit bidde kënnen. De Liewensniveau an deene Regiounen ass manner héich an dat féiert zu Jalousien, déi mir op déi Manéieren e bësse verréngere kënnen, an deem mir deene Gemengen e bëssen hëllefen, hir Infrastrukturen en place ze setzen", mengt den Etienne Schneider.

E Besteierungsofkommes an eventuell Subventioune fir Nopeschregioune wieren an dëser Legislaturperiod net méi ze maachen, sot nach den Etienne Schneider, dat wier eng Aufgab fir di nächst Regierung.