Fest ronderëm de Wäin a Crémant (24.11.2017) De Lëtzebuerger Produit ass gutt a kann ouni weideres mat der auslännescher Konkurrenz mathalen.

D'Privatwënzer, d'Genossenschaft an d'Wäinhändler si bis e Sonndeg an der Coque. Op iwwer 44 Stänn kann ee schmaachen, vergläichen a - firwat net - kafen. D'Lëtzebuerger Produite brauche sech par Rapport zum Ausland net ze verstoppen.Vill Leit haten de Wee op de Kierchbierg fonnt. Vu Schengen bis Gréiwemaacher erstreckt sech eis Wäiregioun. Op dësen 42 Kilometer fënnt een 1.300 Hektar Wéngerten.Nieft de Privatwënzer, déi d'Aarbecht an de Wéngerten an am Keller maachen, gëtt et nach d'Genossenschaft. Wichteg ass et, datt béid sech ergänzen.Nach bis e Sonndeg kann ee vu 14 Auer bis owes 19 Auer en Tour ronderëm d'Stänn an der Coque maachen.