De Marc Ruppert huet viru ronn zwou an enger hallwer Woch offiziell „aus perséinleche Grënn“ säi Récktrëtt vum Posten als Generalsekretär vun der DP annoncéiert: Eng Woch dono koum et dunn zu engem Tëschefall, iwwert deen de „Quotidien“ um Samschdeg schreift.



No engem Commentaire am „Lëtzebuerger Wort“ iwwer e Manktem un Demokratie bannent der DP hätt d'Presidentin Corinne Cahen Drock op hie gemaach, fir kloer an ëffentlech Stellung ze huelen zu deem Kommentar.



Hie wär där Opfuerderung awer net nokomm, wat fir d'Ministerin Konsequenzen no sech zéie géif, déi si allerdings net präziséiert hätt.



De Marc Ruppert, dee vun „inacceptabelem Drock“ schwätzt, hätt, wéi hie seet, a senger Funktioun och méi mat der Basis vun der Partei wëllen zesummeschaffen, mä dofir hätt et kee Wëlle ginn.