Eng alkoholiséiert Fra, déi an der Minijupe a mat Tallekeschong matten an der Strooss gelaf ass, huet de Beamten erzielt, si wier am Gaang, ze joggen.

Der Police war e Freideg den Owend géint 23.20 Auer d'Fra opgefall, déi also behaapt huet, si wier am Gaang, ze joggen a géing just séier bei hirem Auto lafen. Et huet sech awer erausgestallt, dass d’Fra zimlech staark alkoholiséiert war. D’Beamten hunn hir den Autosschlëssel ofgeholl an d’Fra Heem gefouert.

D'Police an d'Rettungsdéngschter haten nees vill ze din



Accident e Freideg den Owend géint 22 Auer zuan der Rue Raoul Follereau, wou e Vollert mat sengem Auto an e Bam gerannt war, deen ëmgetrollt war. De Mann ass doropshin zu Fouss Heem gaangen, mä koum duerno nach emol zréck op d'Plaz vum Accident - keng gutt Iddi - de Permis gouf vun der Police agezunn.Zuhuet e Chauffeur géint 22.25 Auer an der Rue des Douaniers d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an 3 Autoen, déi do geparkt waren, agerannt. De Mann hat ze vill gedronk. De Permis ass nach op der Plaz agezu ginn.

Zu Hengescht war géint 3 Auer an der Nuecht op e Samschdeg enger Patrull e stationéierte Won opgefall, wouranner de Chauffer déif a fest geschlof hat. De Mann sot, datt hien ze vill gedronk hätt an net méi kéint fueren. Effektiv war de Mann net mam Auto gefuer - d'Polizisten hunn Taxi gespillt an de Mann Heem gefouert.

E Freideg den Owend goufen et an enger Partie Zich, déi um Wee op Klierf waren, Drogekontrollen mat engem trainéierten Hond. Bei 8 Leit huet de Mupp ugeschloen. Fonnt goufen Drogen wéi Hasch, Marihuana an Heroin. D'Dealer respektiv Drogekonsumente goufe protokolléiert.



All Kéiers ee Blesséierte bei 3 Accidenter op eise Stroosse mellt dann nach den 112. Kuerz virun 19 Auer war an der Stad eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn, um Kierchbierg war um 3.30 Auer en Auto an e Luuchtepotto gerannt an eppes viru 4 war tëscht Diddeleng a Beetebuerg en Auto um Daach gelant.