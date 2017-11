Kritik u Reform an der Fonction Publique um Delegéierten-Dag (25.11.2017) De Syprolux wëll dofir och e Méindeg un der Protestaktioun vun der CGFP Deel huelen a sech fir seng Memberen asetzen.

Ënner anerem huet se eng Ofwäertung vum Beruffsstand vum Eisebunner mat sech bruecht. Dat seet déi concernéiert Gewerkschaft, déi grad wéi d‘CGFP net mat der 80-80-90 Regelung während der Stagezäit averstan ass.De Syprolux wëll dofir och e Méindeg un der Protestaktioun vun der CGFP Deel huelen a sech fir seng Memberen asetzen. Grad sou wichteg ass der Gewerkschaft d’Sécherheet op der Aarbechtsplaz. D’Fuerderung no méi Policepräsenz ass awer net neiD’Eisebunnergewerkschaft fuerdert e respektive gesetzleche Platzverweis fir sämtlech Strukturen vum ëffentlechen Transport.Um Delegéiertendag vum Syprolux goufen et och nach Diskussiounen iwwert den Ausbau vu verschiddenen Zuchstrecken an déi nei Fuerpläng. Ënner anerem gouf kritiséiert, dass vun Diddeleng Direktioun Stad zukünfteg just nach an de Spëtzestonne sollen Direkt-Zich agesat ginn.D’Presidentin vum Syprolux déi zanter 2015 un der Spëtzt vun der Gewerkschaft steet, gouf haut iwwrgens mat iwwer 80% op hire Posten zréckgewielt.