Tëscht Maarnech a Reiler si géint 12.40 Auer een Auto an een Trakter net laanschtenee komm, dobäi gouf eng Persoun blesséiert.

Police 2017 © Police 2017

Um 10 vir 3 gouf et een Accident op der A13 op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz, do gouf och eng Persoun blesséiert.



Kuerz virun 15 Auer gouf um Houwald an der Rue des Scillas eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert.



A géint 15.30 Auer sinn 2 Autoen um Schléiwenhaff aneneengerannt, zwou Persoune goufen blesséiert.