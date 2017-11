X

© Domingos Oliveira

© Domingos Oliveira

Um Grenziwwergang, esou d'Police, also tëscht Zoufftgen an Diddeleng, ass en Auto engem Camion hannendrop gefuer.Den Auto, hat ugesat, de Camion ze iwwerhuelen.Duerch de Schock huet de Won Feier gefaangen, fir d'Persoun um Steier, déi eleng ënnerwee war, koum all Hëllef ze spéit. Se ass am Gefier verbrannt. Hir Identitéit ass nach net gekläert.Am Ufank hat et ausgesinn, wéi wann den Accident nach a Frankräich geschitt wier, ma e war awer schonn op lëtzebuergeschem Territoire.Déi franséisch Pompjeeën hunn d'Gefier geläscht. Op der Plaz waren déi Lëtzebuerger Autobunnspolice an och den Interventiounszenter vun Diddeleng mat zwee Tankween an enger Ambulanz.