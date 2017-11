Bei enger Kontroll huet sech nämlech erausgestallt, datt de Mann vun der Police gesicht gouf, well en nach eng Prisongsstrof ofzesëtzen hat. Wéi d'Beamten en duerchsicht hunn, hu sech och nach 8 Kugele Kokain fonnt. D'Droge goufe saiséiert an de Mann koum op Schraasseg.



No engem Sträit an der Stad am Sentier de la Scierie um Samschdeg am fréien Owend géint 18.10 Auer ass e Mann an de Prisong bruecht ginn, dee géint d'Konditioune vum sougenannte "contrôle judiciaire" verstouss hat. Eng Aenzeien hat e Sträit tëscht zwee Bridder gemellt, déi sech fatzeg an den Hoer haten. Ee vun deenen zwee gouf blesséiert.



Zu Kolmer-Bierg an der Rue de la Poste ass an der Nuecht op e Sonndeg géint 00.40 Auer en Abriecher op Uerder vum Parquet festgeholl ginn. De Mann war in flagranti erwëscht ginn, ma hat sech duerno awer dervu gemaach. D'Beamten hunn e méi spéit an der Géigend vun der Gare gepëtzt.