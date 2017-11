Konkret geet et ëm d’Allocations familiales, wou zanter dem éischten August 2016 en eenheetleche Montant fir all Kand gëllt.



Déi Allocatioune sinn awer och fir d’Frontalierskanner. Allerdéngs just fir déi Kanner, wou de Papp oder d’Mamm am Grand-Duché schafft. Wann nach aner Kanner vun engem vun de Conjointen am Stot liewen, gëllen d’Zoulagen net fir si.



De Conseil arbitral huet do an enger Affär aneschters decidéiert. Dem Essentiel no géifen awer eng honnert aner Dossieren um Dësch vum Conseil leien.



D'Zukunftskeess, deemno déi fréier Kannergeldkeess, huet elo 40 Deeg Zäit fir géint d’Decisioun Appell virum Conseil supérieur vun der Sécurité sociale ze maachen.



Stellt sech d’Fro, ob och de Familljeministère elo op deem Plang Ännerungen direkt virhëlt, wéi dat den Educatiounsministère am Fall vun de Studiëboursse gemaach hat, oder ofwaart.