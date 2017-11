En Accident um Méindeg de Moien op der Zuchstreck zu Klierf. Wéi et vun den CFL heescht wier eng Persoun an d'Ongléck verwéckelt gewiescht.

Alleguerten d'Zich tëscht Klierf an Draufelt goufen doropshin annuléiert. Busser hunn d’Zich ersat, déi tëscht Ëlwen an Ettelbréck zirkuléiert sinn.

Vun 8.14 leeft den Trafic nees normal.

Suite à un incident survenu ce matin à Clervaux, la circulation ferroviaire est actuellement perturbée entre Clervaux et Kautenbach. Un bus de substitution assure le transfert entre Troisvierges et Ettelbrück et vice-versa. La reprise normale du trafic ferroviaire se fera à partir de 08h30.