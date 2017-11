X

De Syndicat d'Initiative et de Tourisme vun Esch huet dëst Joer scho fir déi 5. Kéier hire Chrëschtmaart organiséiert. Vum 17. November bis een Dag viru Reveillon gëtt et mat 32 Chaleten a sëllechen Attraktiounen all Dag vill z'entdecken op der Place de l'Hôtel de Ville. Mat iwwer 40 speziellen Animatiounen, all kéiers vu freides bis sonndes, ass deemno besonnesch un de Weekender eng méi lass. Donieft ginn et dënschdes an donneschdes nach extra Animatiounen tëscht 14 a 17 Auer fir déi Kleng.Besonnesch geliicht hunn d'Kanneraen de 26. November, do war de Kleeschen op Besuch um "Escher Krëschtmoart". Den traditionelle Cortège um 14.30 Auer vun der Brillschoul bis bei d'Gemengeplaz ass ee vun den Highlights ëm d'Chrëschtzäit zu Esch.De Paul Theisen war fir eis op der Plaz an huet d'Visite mat der Kamera fir eis festgehalen.