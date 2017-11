An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg hat d'Police dräi Kontrolle, datt zu Mäerzeg, Viichten a Schieren (tëscht 22.00 an 1.45 Auer) gemaach. Dobäi hunn 170 Automobiliste misse blosen, egal, ob si negativ opgefall waren, oder net. An 8 Fäll hat de Chauffeur ze vill gedronk, 5 Permise goufen hei agezunn.An der Nuecht op e Sonndeg dann direkt an zwou Regioune gréisser Alkoholskontrollen. Eng dovunner ronderëm d'Stad, dat um Boulevard de la Pétrusse (23.00 bis 23.40 Auer), an der Rue Vauban (0.20 bis 1.00 Auer) an um Houwald an der Rue des Scillas (2.30 bis 3.10 Auer). Vun 107 Automobilisten haten der 9 ze vill gedronk an zwou Persounen hunn hire Permis missen ofginn.Déi zweet war zu Diddeleng an der Route de Thionville (vun 23.00 bis 0.30 Auer) respektiv zu Rëmeleng an der Rue des Martyrs (vun 1.30 bis 3.00 Auer). Hei konnten d'Beamte ganzer 218 Automobiliste kontrolléieren. Just a 5 Fäll hat e Chauffeur ze vill Alkohol am Blutt, ma direkt 4 Mol gouf de Permis op der Plaz agezunn.