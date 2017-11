AMMD zu Spidolsgesetz - vum Annick Goerens



An et ass näischt Neies, well scho virun 2 Wochen huet d'Dokteschassociatioun an engem Protest-Bréif un de Chamberspresident hirem Desaccord Loft gemaach. Dës Kéier ass vun Tromperie an vun doutéise Methode rieds. D'Dokteschassociatioun wär mat engem Amendement, deen duerch d'Hannerdier gemaach gouf, an hirer Missioun an hirem Rôle als Gewerkschaft viséiert, erkläert de President vun der AMMD, Alain Schmit.



"Mir hunn eis an deem Projet de loi iwwert d'Spidolsgesetz zanter ganz ville Méint agesat an elo ass et op der leschter Ligne droite esou, dass mir d'Propositioun vun der Ministesch sollten, als Verhandlungspartner fir déi zukünfteg Verträg vun Dokteren a Spideeler net méi um Verhandlungsdësch setzen. Dat gesi mir als Quittung fir vill Méint Aarbecht," seet den Alain Schmit.



D'AMMD géing duerch eng "Conférence nationale des Conseils médicaux“ um Verhandlungsdësch ersat ginn. Een No-Go fir d'AMMD, déi zanter 1904 déi gesamt Dokterschaft gewerkschaftlech representéiert.



"Et gëtt sech e klenge Grupp vun Dokteren erausgepickt an deene gëtt elo e Verhandlungsmandat zougeschriwwen, dat si ni gefrot hunn, dat si net wëllen an dat si och net kënnen. Fir eng Verhandlung gescheit ze féieren, brauch een Erfarung. D'AMMD huet vill méi Erfarung, wéi e Groupuscule, deen et an där Form do, wéi d'Gesetz et virgesäit, mol net aktiv gëtt", mengt den Alain Schmit.



Et dierft net a Fro gestallt ginn, wien d'Representativitéit vun den Dokteren assuréiert, sou nach de President vun der Gewerkschaft. D'AMMD erwaart sech, dass d'Reform vum Spidolsgesetz an deem Sënn vun der Chamberkommissioun amendéiert gëtt.



PDF: Communiqué vun der AMMD.