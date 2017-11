Verwaltungsgeriicht Neyens vs Familljeministère / Eric Ewald



Domat ass en Uerteel aus dem Abrëll vum Tribunal administratif confirméiert. Den Ufank vun der Affär geet op den Dezember 2013 zréck, wéi de Michel Neyens als Conseiller de direction première classe d'Délégation de signature krut. Déi gouf am Juni 2014 awer duerch en Arrêté ministériel opgehuewen.

Den héije Beamten hat deeselwechten Dag eng Note un d'Ministesch Corinne Cahen geschriwwen, fir sech anengems der Decisioun formell ze widdersetzen, dass hien an de „Service des personnes âgées“ sollt versat ginn; deem säin designéierte Chef wär hierarchesch ënnert him, an d'Ministesch sollt hir Decisioun iwwerdenken. Am Juli 2014 hat de Mann dem Premier du geschriwwen, fir seng Versetzung annulléieren ze loossen.D'Ministesch hat deem Xavier Bettel den nämmlechte Mount matgedeelt, déi Reaffectatioun wär op eng intern Reorganisatioun am Ministère zréckzeféieren. Et sollt an all Divisioun vum Ministère op d'mannst ee Beamten aus der Carrière supérieure sinn, dee vu Formatioun Jurist ass. De Beamte sollt ebe Jurist an der Division des personnes âgées sinn, wouriwwer hien am Virfeld informéiert gi wär. Et hätt keng Konsequenz, dass de Chef dovu manner Anciennetéit hätt wéi hien, dëse Changement hätt keng Inzidenz op dem Mann seng Karriär an et wär och keng verstoppten disziplinaresch Strof, sou d'Ministesch. Am Juli 2014 hat sech de Ministerrot der Positioun vun der Ministesch ugeschloss, wourops de Beamten am Januar 2015 d'Verwaltungsgeriicht saiséiert hat. Den Tribunal administratif hat him am Abrëll zejoert Recht ginn a gefuerdert, den Dossier sollt zeréck bei d'Ministesch, woubäi d'Annulatioun vun der Décisioun eréischt effektiv wär, wann d'Uerteel dat wär. D'Ministesch hat awer am Juni zejoert un där Versetzung festgehalen, wougéint de Mann nees geklot hat. Den Tribunal administratif hat dee Recours am Abrëll zeréckgewisen, wourops de Beamten am Juni op d'Cour administrative goung.Fir déi zweet Riichte kéint net vun engem Changement de fonction Rieds sinn, well de Beamte säin Titel a säi Grad behalen hätt. Am entspriechende Service wär bis dohi kee Jurist aus der Carrière supérieure gewiescht, d'Experienz, déi een an engem Service krut, kéint keen Argument sinn, fir eng Reaffectatioun ze verhënneren, an et léich hei och keng Diskriminatioun opgrond vum Alter vir, sou d'Cour. Well d'Decisioun deemno op berechtegte Motiver beroue géif, wär den Appel als net justifizéiert ze deklaréieren an dofir stéingen dem Mann och net, wéi vun him gefrot, 2.500 € Indemnité de procédure zou.