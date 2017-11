D'Aktioun hat fir vill Opreegung a Roserei bei den Automobiliste gesuergt. De François Bausch erkläert elo, Greenpeace hätt an enger éischter Phas eng Autorisatioun fir Freideg, den 17. November gefrot.



Wéinst evidente Grënn am Trafic hätt hien dat awer net erlaabt an d'Ëmweltorganisatioun opgefuerdert, de Rond-Point sonndes, also zwee Deeg méi spéit, an eng Sonn ze verwandelen.



D'Autorisatioun fir d'Greenpeace-Aktioun war an den Ae vum Infrastrukturminister net anescht wéi déi vu soss Manifestatiounen wéi Sportsevenementer oder Tournagen zum Beispill.



De François Bausch präziséiert, datt d'Kommunikatioun vun der Aktioun wéi ëmmer a sou Fäll beim Organisateur läit. Deen hätt an dësem Fall d'Erlaabnis kritt, fir Informatiounspanneauen an de Bretellen vum Rond-Point opzestellen. D'Aktioun wier och um Site vu Ponts et chaussées an den Traficinfoen communiquéiert ginn.