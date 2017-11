Keen Alkohol méi op Tankstatiounen? (27.11.2017) A Frankräich gouf den Alkohol op de Statioune ganz verbueden. Hei am Land solle se elo weider limitéiert ginn, grad op de Statiounen op den Autobunnen.

Am Moment gesäit d'Gesetz iwwert d‘Statiounen an den Alkoholsverkaf am Grand-Duché nëmmen eng Restriktioun fir. An déi gëllt just fir Tankstellen op der Autobunn. Esou dierft een hei kee Gedrénks fannen, wat méi wéi 15 Prozent Alkohol enthält. An dat hunn d'Kollege vun der Tëlee mat verstoppter Kamera esou och getest. Dobäi ass awer eppes anescht opgefall: Den Alkohol steet ganz gären direkt bei der Entrée oder no bei der Keess, hei schwätzt ee vun Nudging. E groussen Deel vun deem ass d'"Product placement", wou ee verschidde Produiten esou plazéiert, datt d'Leit se besser gesinn an éischter kafen.Fir géint den Alkohol op Tankstellen unzekommen ass schwéier, well et hei ëm e relativ grousse Chiffre d'affaires geet, ronn 40 Prozent maachen Alkohol an Zigaretten op den Tankstatiounen aus.An engem neie Gesetzprojet soll dëst Joer deposéiert ginn, wou een, op alle Fall emol op de Statiounen op der Autobunn, och wëll reglementéieren, zu wéi engen Auerzäiten een do Alkohol verkafen dierf.Natierlech ass e Verkafsverbued vun Alkohol op den Tankstellen net déi eenzeg Mesure, déi een op legislative Plang agräife kéint. Den Nudging kéint hei och positiven Impakt hunn, wann e richteg agesat gëtt. Esou kéinte méi gesond Liewensmëttel an dat direkt Bléckfeld vum Konsument gesat ginn.Ee Konsens gëtt et beim Konsument, Vendeur a Legislateur awer trotzdem. D‘Zuel vun den Accidenter ënner Alkoholafloss soll an Zukunft esou kleng wéi méiglech ginn. Just beim Wee, wéi dat geschéie soll, do ass ee sech net ganz eens.