Police 2017 © Domingos Oliveira

D'Affer ware grad virun hirer Hausdier an der Rue Jean-Pierre Brasseur an der Stad ukomm, wéi zwou maskéiert Gestallte si ugegraff a mat Pefferspray besprutzt hunn. Si hu versicht, der Fra eng Kette vum Hals ze rappen, wat hinnen net gelongen ass. Mä si hunn et awer fäerdeg bruecht, der Fra hir Réng an hir Posch ze klauen, éier si sech duerch d'Bascht gemaach hunn.D'Police huet ouni Erfolleg am Quartier no de Raiber gesicht.