"Hazeldonk" war den Numm vun dëser internationaler Kontroll, déi an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg um 3.30 Auer war, an un där d'Belsch, Frankräich, Holland a Lëtzebuerg deelgeholl hunn.50 Lëtzebuerger Polizisten a Douanieren hu vun der Aire de Kapellen aus participéiert. 50 Autoen an 105 Leit si kontrolléiert ginn, 4 vun hinnen haten Droge bei sech. 18,4 Gramm Marihuana, 15 Gramm Champignonen, e bëssen Haschisch an eenzel Jointen goufe saiséiert.Eng Persoun ass festgeholl ginn, well si sech net identifizéiere konnt an zwou Persounen hunn de Führerschäin ofgeholl kritt, well si ze déif an d'Glas gekuckt haten.