De presuméierten Täter huet virginn, sengen Affer ze hëllefen, well de Geldautomat, dee si wollten notzen, defekt wier.Dat Ganzt war Mëttes tëscht 11.30 Auer an 12.30 Auer. Bei engem éischte Mann, wou hien et probéiert huet, huet seng Masch net geklappt. Kuerz drop ass awer eng zweet Persoun op hien eragefall an den Täter konnt Sue vum Konto ophiewen.All wichteg Indicen zum Täter si fir d'Police vun Diddeleng ënnert dem 2446 2200.