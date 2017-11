De Minister fir nohalteg Entwécklung an Infrastrukture François Bausch war op Visite an der Budgetskontrollkommissioun.

Eng Visite, déi him net schwéier gefall wär, well souwuel am Déif- wéi och am Héichbau hätt d'Regierung de geplangte Budget net depasséiert. Eng ganz Rei Projeten géifen ënnert dem Devis leien. Och beim Pont Adolphe, souguer mat der zousätzlecher Vëlosbréck, läit ee liicht ënnert dem Devis.





De François Bausch



D'Diane Adehm



Beschwat goufen och fäerdeg Projeten an där, déi nach am Gaang sinn. D'Ponts et Chaussées zu Bartreng, den nationale Gesondheetslaboratoire, an eben eng Partie Schoulen, fir e puer Beispiller ze nenne. Et war deemno eng Kommissiounssëtzung, wou och déi Deputéiert vun der Oppositioun net vill ze meckeren haten. Dat confirméiert och d'Kommissiounspresidentin Diane Adehm. Bei enger Schoul wier een esouguer bei 73% vum Budget ukomm.

D'Präisser wären awer den Ament awer am Gaang, nees eropzegoen. Dat kéint da Konsequenzen op de Budget vun neie Projeten hunn, esou d'Diane Adehm nach.