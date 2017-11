Bëschaarbechten zu Bäerdref (27.11.2017) Op enger Fläch vu 40 Hektar ginn iwwer 2000 Meter Kipp Beem ewechgeholl. Dëst mat engem spezielle System.

D'Holz flitt quasi aus dem Bësch eraus - "Téléphérage" nennt een dat oder "Débardage par câble". Et ass eng Zort Seelkran, deen déi komplizéiert Aarbechten erleedegt. Dës Aarbechte si wichteg, fir de Bësch nohalteg z'erhalen. An duerch deen doten Transport, musse keng Schneise fir schwéier Maschinne geschloe ginn an d'Quell am Bësch gëtt och geschützt.Op enger Fläch vu 40 Hektar ginn iwwer 2.000 Meterkibb Holz erausgeholl. 18 Leit schaffe sur place. Dat Holz gëtt duerno verkaf a verschidden aner Produiten ginn dorausser hiergestallt.D'Aarbechten dauere 6 Wochen. Viru Chrëschtdag solle si ofgeschloss sinn.Iwwregens: E regionale Bëschkierfecht soll am Januar 2018 op déi Plaz kommen.