Deenen dräi Fraen an engem Mann war virgehäit ginn, d'Froe vun den Tester, fir vum Cycle 4.2 an de Lycée ze kommen, un Eltere vu Kanner aus dem fréiere 6. Schouljoer weiderginn ze hunn.



Trotz Fräisproch hat eng vun den Ugeklote während 6 Méint keng Pai krut a war suspendéiert ginn. Och bei deenen anere waren disziplinaresch Mesurë geholl ginn.



Schonn am Februar, nodeems déi véier Persounen fräigesprach gi waren, hat den Affekot vum Educatiounsministère drop higewisen, dass et logesch wier, an Appell ze goen.



Um Dënschdeg de Mëtteg beschäftegt sech deemno elo d'Appellsgeriicht mat der School-Leaks-Affär.