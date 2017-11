© AFP

D'Lëtzebuerger Ekonomie boomt, d'Profitter an d'Beneficen och. Wat d'ëffentlech Finanzen ugeet: déi si gesond! Ma wat d'Kafkraaft vun engem groussen Deel vun der Populatioun ugeet, kann een dat net soen.



Vill Leit hätten ënnert der Austeritéitspolitik gelidden, déi vun der deemoleger Regierung ëmgesat gouf no der Kris 2008, huet den OGBL en Dënschdeg de Moie betount. Och den Zukunftspak, dee vun der aktueller Regierung agefouert gouf, huet dem OGBL no d'Kafkraaft geschwächt.



Den OGBL rifft dowéinst d'Regierung dozou op, während de leschten 12 Méint vun hirem Mandat, d'Kafkraaft vun den Menagen ze stäerken an dat net an engem Joer, net no den nächste Wahlen, mä elo!