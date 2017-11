Den Ament leeft nach den Architekteconcours, wéi d'Gebai schlussendlech soll ausgesinn. Eng Decisioun kéint nach virun Enn vum Joer falen. De Finanzchef vun ArcelorMittal Aditya Mittal huet zu Paräis nach emol ënnerstrach, datt den neie Siège Modell-Charakter fir d'Baue vun der Zukunft kritt.

Et gëtt ee Gebai aus Stol, dat wann et ofgerappt gëtt, komplett recycléiert ka ginn, dat sot d'Nummer 2 vun ArcelorMittal zu Paräis, wou et virop ëm d'Zukunft vum Stol goung. Gréissten Erausfuerderung wier den Ament d’Digitaliséierung. An de Wierker, och zu Belval an Déifferdeng, géife geziilt Leit dru schaffen, wéi Aarbechtsprozesser duerch digital Technologië kennen ënnerstëtzt a verbessert ginn. Lëtzebuerg géif weider eng zentral Roll spille fir déi international Entreprise.