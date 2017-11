© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Ob de Bam elo bewosst sou a Form geschnidde gouf, oder net, sief dohigestallt. Opfälleg ass just, dass et deen eenzege Bam an där ganzer Rëtsch um Boulevard Joseph II an der Stad ass, dee seng Äscht geschnidde krut.