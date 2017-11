© Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg

Um internationale Niveau huet dofir d’Weltgesondheetsorganisatioun eng Campagne lancéiert mam Slogan “Depression: Let’s talk”. Eng Sensibiliséierungscampagne, déi de Gesondheetsministère an d’Ligue fir déi mental Hygiène elo och op nationalem Niveau iwwerhuelen. Vun 100 Leit, déi un Depressioun leiden, siche just 35 Persoune professionell Hëllef.



Knapp 5 Prozent vun der Populatioun zu Lëtzebuerg leit un der Krankheet, dat sinn 26.000 Persounen, 24 Prozent vun de Krankheetsdeeg sinn duerch psychesch Stéierungen, do virun allem d’Depressiounen, bedéngt.



An déi Krankheet ass méi wéi nëmmen d’Flemm hunn, huet op der Presentatioun vun der nationaler Campagne „Komm mir schwätzen driwwer“ d’Gesondheetsministesch Lydia Mutsch betount. Dacks géif d’Krankheet net eescht geholl ginn an d’Leit stigmatiséiert ginn. Mat der Campagne soll d’Populatioun fir dës Krankheet sensibiliséiert ginn, de Know-How verdéift ginn, well jiddereen, egal aus wéi enger Alterskategorie oder Professioun, kann dovunner betraff sinn.