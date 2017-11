7 Dossiere goufe guttgeheescht. Vun iwwer 860 Leit Personal sinn der knapp d'Hallschent betraff.



Comité de conjoncture du 28 novembre 2017 (28.11.2017)

Communiqué par: ministère de l'Économie

Présidé par Francine Closener, secrétaire d'État à l'Économie, et Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, le Comité de conjoncture a analysé en date du 28 novembre 2017, la situation du marché du travail du mois d'octobre 2017 et la situation conjoncturelle nationale.

Pour le mois de décembre 2017, le nombre de demandes introduites a augmenté de 1 unité par rapport au mois précédent. Au total, 8 entreprises ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure au cours du mois prochain. Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 7 demandes, la décision finale de l'attribution, ou non, de ce soutien aux entreprises temporairement confrontées à une situation conjoncturelle difficile incombant au Conseil de gouvernement. Dans les entreprises concernées, il est attendu que sur un effectif total de 868 personnes, 412 salariés travaillent à horaire réduit. Les dépenses à charge du Fonds pour l'emploi pour le mois de décembre 2017 sont de 560.000 euros au cas où l'ensemble des entreprises concernées profiterait pleinement des régimes de chômage partiel accordés.

En outre, le Comité de conjoncture a émis un avis positif en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement et ce concernant 48 travailleurs salariés. Le Comité a proposé à l'entreprise requérante un taux de participation au coût de la préretraite.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au mercredi 20 décembre 2017.