Méi Spezifesches goung et iwwert d'Erhéijung vum Trafic zu de Spëtzestonnen.



De Max Hahn wollt wëssen, wourop de massive Stau zréckzeféieren ass. De François Bausch huet doropshin drun erënnert, datt mer zu Lëtzebuerg en Awunner- an Aarbechtsplaz-Wuesstem hunn, deen entretemps phenomenal ass.



An der Emissioun Background am Gespréich bei eis op der Antenne hat de Minister leschte Samschdeg scho betount, datt wa mer a 7 Joer 100.000 Awunner an an 11 Joer 100.000 Aarbechtsplaze bäikréien, datt dat, wat mer op de Stroossen dobaussen erliewen, e reelle Problem ass.



D'Accidenter oder d'Chantieren hätte keen aussergewéinlechen Impakt heirop. Et géinge Saachen a Punkto Infrastruktur ze maache ginn, an déi géingen och gemaach ginn.



Am Januar wäert hien der zoustänneger Kommissioun en Dokument mat den aktualiséierten Zuele presentéieren, am Februar ass dann eng Debatt iwwer Landesplanung an am Abrëll eng Debatt iwwert de Verkéier an der Chamber.