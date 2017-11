Verschidden Automobiliste waren um Dënschdeg de Moien extra presséiert a wollten op der N2 iwwer d'Busspur laanscht de Beruffsverkéier kommen. Ma all déi "Verkehrssünder", wéi d'Police schreift, goufe vun de Beamten erwaart an hunn dierfte bezuelen. An den 2 Stonnen, wou d'Beamten do stoungen, hu si 37 Leit erwëscht, déi d'Busspur als Ofkierzung wollten notzen. 3 weider Automobiliste goufe wéinst aneren Tëschefäll verwarnt.Wéi d'Police matdeelt, musse Leit, déi eng Busspur benotzen, ouni datt si dat dierfen, domadder rechnen, datt si eng Strof vu 74 Euro musse bezuelen. Weider heescht et, datt d'Police de la Route nach weider esou Kontrolle wäert duerchféieren.