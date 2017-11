Ma net all Mënsch ka sech dat leeschten oder huet d'Chance, an ee waarmt Doheem ze goen oder iwwerhaapt ze wëssen, wou een Owes wäert schlofen. Aus dem Grond gëtt et zanter 2001 d'Wanteraktioun, geleet vum Familljeministère, an um Terrain koordinéiert vun 3 Organisatiounen.

D'Asbl Inter-Actions këmmert sech ëm d'Koordinatioun um Terrain, d'Croix Rouge ass responsabel fir d'Gestioun vum Foyer du Jour (tëscht 12 an 17 Auer) an d'Caritas këmmert sech ëm d'Gestioun vum Nuets-Foyer (vun 19 bis 9 Auer) um Findel. D'Sandy Neu vun Inter-Actions ass dëst Joer fir d'zweete Kéier Coordinatrice vun der Wanteraktioun an erkläert, dass et net just drëm geet, de Leit eppes z'iessen ze ginn an e Bett zur Verfügung ze stellen. D'Leit solle sech wuelfillen.



2. Persoun vun riets ass d‘Sandy Neu, Coordinatrice vun der Wanteraktioun mat hirer Equipe © Annick Goerens



D'Wanteraktioun leeft vum 1. Dezember bis den 31. Mäerz. Am Schnëtt hunn 173 Leit lescht Joer vun enger waarmer Moolzecht profitéiert. De Maximum läit bei 200 Leit, et goufe lescht Joer awer och schonn 240 Leit gezielt. Donieft stinn de Leit am Foyer du Jour um leschte Steiwer, tëscht 12 a 17 Auer och Gesellschaftsspiller, Bicher an eng Tëlee zur Verfügung. D'Croix-Rouge assuréiert iwwerdeems och een anere Service, deen immens vill gefrot ass, wéi den Patrick Salvi vum Roude Kräiz erkläert. Et géif een op der Strooss ganz vill Boboen oprafen, Zännwéi, Gripp oder den Houscht sinn. Benevole Infirmieren vum Roude Kräiz géifen zweemol d'Woch hir Hëllef proposéieren.



D‘Croix Rouge-Equipe responsabel fir d‘Wanteraktioun mat hirem Chef Patrick Salvi (2. vu riets)



Ouni Benevolle geet awer näischt. D'Caritas an d'Croix Rouge hu jeeweils e Pool vu 60 Leit, op déi si kënnen zielen, ma et ginn ëmmer Leit gebraucht. Och um Findel mierkt een, dass d'Demande vu Joer zu Joer klëmmt.



Et wär jo schliisslech eng humanitär Aktioun, dofir géing een net nofroen, firwat d'Leit hei zu Lëtzebuerg sinn, sou nach den Andreas Vogt. All Mënsch hätt Recht op eng waarm Moolzecht an een Abris, egal wéi eng Nationalitéit, betount och d'Coordinatrice vun der Wanteraktioun Sandy Neu.





Leit, déi Loscht hunn, als Benevole ze schaffen, kënne sech allzäit bei der Croix-Rouge mellen. Iess-Spende kann d'Wanteraktioun leider net unhuelen, ma Kleeder sinn ëmmer wëllkomm an Centre de Tri vun der Croix-Rouge op der Cloche d'Or.