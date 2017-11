Den CSV-Politiker a Member vum Escher Gemengerot ass um Dënschdeg de Moien am Alter vu 65 Joer gestuerwen.

Den Engleschprofesser war fréieren Direkter vum Lycée Hubert Clément zu Esch.

Hie souz vun 2004 bis 2007 fir d'CSV an der Chamber. Réischt d'lescht Woch war de beléifte Südpolitiker nach zu Esch am éischte Conseil vun CSV-DP a Gréng. An 3 Joer, esou war geplangt sollt hien ee Schäffeposten iwwerhuelen.

Och um Facebook-Site vun der Escher Jeunesse war et eng Annonce um Dënschdeg am Nomëtteg.