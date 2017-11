Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Campagne op der Crowdfunding-Plattform Kickstarter leeft nach 22 Deeg weider.Wann een déi 1.000 Abonnenten net beienee kritt hätt, wier de Projet net lancéiert ginn. Elo steet dem Online-Goen am Mäerz 2018 näischt méi am Wee.D'Equipe setzt sech den Ament virun allem aus de fréiere Wort-Journaliste Christoph Bumb a Laurence Bervard zesummen. D'Zil ass et, fir bannent engem Joer eng Redaktioun vu 5 feste Journalisten opzebauen, derbäi kéimen da fräi Mataarbechter.