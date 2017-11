Zwee Deputéiert hu sech Suergen ëm d'Fonctionnement an d'Entwécklung vum Fonds du Logement gemaach an dowéinst eng parlamentaresch Fro gestallt.

Et géing ee sech all Gedanken a Suerge maachen, ëm d'Entwécklung an de Fonctionnement vum Fonds du Logement, dat huet de CSV-Deputéierte Marc Lies en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamberssëtzung betount. Nieft dem LSAP-Deputéierte Yves Cruchten huet och de Marc Lies d'Fro un de Wunnengsbau Minister Marc Hansen gestallt, wéi sécher gestallt ka ginn, datt de Fong an Zukunft sengen Aufgabe kann nokommen, datt en vue vun de sëlleche Problemer, déi et an de leschte Méint gouf, wat d'Personalféierung ugeet.



Den CSV-Deputéierte Marc Lies huet eleng dëst Joer 8 parlamentaresch Froen iwwert de Fong gestallt an erënnert un alles, wat geschitt ass:





Extrait Marc Lies



De Minister Marc Hansen huet betount, datt um Ordre du Jour vum Regierungsrot vun dëser Woch d’Nominatioun vun engem neie President vum Fonds du logement steet. Dat wier den éischte Schrëtt, fir d’Spëtzt vum Fong ze etabléieren. Den neien Direkter vum Fong huet dem Conseil d'Administratioun d'lescht Woch matgedeelt, datt hien aus perséinleche Grënn, déi bei senger Kandidatur an Designatioun net previsibel waren, säi Posten net untriede kéint. De Posten ass also nei ausgeschriwwe ginn.De Fong wier awer elo net paralyséiert, wëll d’Gesetz d'Representatioun oder d’Prozedure virgesäit, wann deen een oder aneren net do ass. De Marc Hansen huet donieft betount, datt d'Equipe, déi fir de Fong schafft, engagéiert a motivéiert wier, an an där Zäit, wou d'Posten nei besat ginn, weider géing schaffen.