Le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, s’est rendu au Mali pour une visite de travail en date des 27 et 28 novembre 2017.



Lors de cette visite, le Premier ministre et le Premier ministre belge, Charles Michel, ont eu une entrevue avec le Premier ministre de la république du Mali, Abdoulaye Idrissa Maiga. Lors de cet échange, Xavier Bettel a souligné les liens d’amitié et de solidarité existant depuis une bonne vingtaine d'années entre le Luxembourg et le Mali. Il a souligné qu’au cours de ce temps, «les relations bilatérales se sont diversifiées. Au-delà de l’engagement à long terme dans le domaine de la coopération au développement, le volet sécuritaire est également un enngagement». De surcroît, Xavier Bettel a été reçu par le président de la république du Mali, Ibrahima Boubacar Keita. Le Premier ministre y a souligné que les «contributions luxembourgeoises visent à stabiliser et développer le Mali en intégrant les aspects sécuritaires et de développement, tout en étant attentifs au respect des droits de l’Homme, des femmes et des enfants, ainsi que le principe de bonne gouvernance». Xavier Bettel a par ailleurs souligné l’importance du processus de paix de 2015 et insisté sur sa mise en œuvre.



Le Premier ministre a également rencontré des représentants de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Lors de cette entrevue, il a présenté ses condoléances pour les 150 civils et militaires décédés dans le cadre de cette mission de maintien de la paix. Il a salué l’importance du travail de la MINUSMA pour protéger les civils et contribuer au respect des droits de l’Homme. Il s’est ensuite rendu au Koulikouro Training Camp, où deux soldats luxembourgeois sont postés auprès de la mission de formation de l’Union européenne au Mali. Avant son départ pour la Côte d’Ivoire, où il participera au 5e Sommet de l’Union africaine et de l’Union européenne, Xavier Bettel a rencontré la communauté luxembourgeoise de Bamako pour un échange de vues sur la coopération luxembourgeoise au Mali. Dans le domaine de la coopération au développement, l’engagement luxembourgeois au Mali s’élève à 61 millions d’euros pour la période 2015-2019.