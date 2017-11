Esou hat den Educatiounsminister Claude Meisch via Twitter op dat éischt Uerteel reagéiert.

D'Affär hat am Mäerz virun zwee Joer héich Welle geschloen. D'Epreuvë fir an e Lycée waren deemools express vun Enseignanten ëffentlech gemaach ginn.En Dënschdeg stoungen déi 4 Ugekloten am sougenannte School-Leaks-Prozess an zweeter Instanz virun der Cour d'appel. De Parquet an den Educatiounsministère als Partie civile ware géint de generelle Fräisproch vum 9. Februar an Appell gaangen. An der Sitzung goung et haaptsächlech ëm déi prinzipiell Fro vum Beruffsgeheimnis ...... oder besser gesot ëm d'Interpretatioun vun deem Beruffsgeheimnis, dat am Code pénal am Artikel 458 gereegelt ass. Verstéiss dogéint kënne mat bis zu 6 Méint Prisong bestrooft ginn.Am éischten Uerteel war d'Geriicht zur Konklusioun komm, datt d'Enseignanten aus dem Iechternacher Lycée an de Mann vun enger vun de Fraen dem Lëtzebuerger Droit no net wéinst Verstéiss géint dëse Secret professionnel verklot kéinte ginn, well se keng perséinlech Informatiounen eraus ginn haten. Déi 3 Fonctionnairen haten Disziplinarstrofe kritt. Alle 4 vun den Ugeklote waren um penale Plang fräigesprach ginn.Den Avocat général an de Vertrieder vum Educatiounsministère wëllen et net derbäi beloossen. Si hunn en Dënschdeg de Mëtteg erkläert, firwat si der Meenung sinn, d'Ugekloten hätte wuel géint dat Beruffsgeheimnis verstouss. Fir de Vertrieder vum Parquet général wier et evident, datt d'Epreuves communes net ware fir weiderzeginn. Firwat d'Epreuven déi Kéier sou fréi verschéckt goufen, obwuel d'Tester nach am Gaang waren, dat huet sech awer souguer och den Avocat général gefrot. Den Zäitpunkt vun der Diffusioun vun den Epreuvë gouf natierlech besonnesch vun den Defenseaffekoten op en Neits kritiséiert. D'Enseignanten argumentéiere jo, si hätte wëllen op Mëssstänn opmierksam ze maachen.Déi Motiver géife keng Roll spillen, sou de Parquet général. Déi Enseignante, déi d'Epreuve bewosst publik gemaach huet, kéint och net vum Whistleblower-Statut profitéieren. Den Avocat général huet um Enn vu sengem Exposé eng Geldstrof fir all Ugeklote vun op d'mannst 3.000 Euro op de Kapp gefrot.Den Affekot vum Educatiounsministère huet fir d'Partie civile de symboleschen Euro fir de Schued, deen entstan ass, gefrot an datt d'Prozesskäschte vun 10.000 Euro iwwerholl ginn. D'Fonctionnairë missten ënnert d'Beruffsgeheimnis am Code pénal falen, sou de Maître Molitor. Duerch d'Publikatioun vun den Testfroe wier nämlech ënnert anerem d'Chancëgläichheet vun de Kanner a Fro gestallt gewiescht. Donieft huet den Affekot dem Partner vun enger Enseignante reprochéiert, d'Affär fir politesch Zwecker mëssbraucht ze hunn. Hien hätt dat Ganzt un d'CSV weiderginn. De Ministère huet eng Plainte gemaach.Fir d'Defenseaffekote soll natierlech och am Appell e Fräisproch fir hir Clienten erauskommen. D'Enseignantë wieren duerch hir Disziplinarstrofe genuch gestrooft ginn. Ënnert anerem hat eng Fra 6 Méint keng Pai kritt.E Freideg de Moie geet den Appellprozess an der School-Leaks-Affär op en Enn.