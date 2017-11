Traut iech : Gérard Lopez am Arts et Métiers (28.11.2017) De Lëtzebuerger Entrepreneur wollt hei deene Jonken d'Angscht virum Echec huelen a si motivéieren, eng eegen Entreprise op d'Been ze stellen.

D'Plaz, fir iwwert Entrepreneursgeescht ze schwätzen, war speziell erausgesicht. Den Arts et Métiers ass eng vun de Lëtzebuerger Schoulen, déi verschidde Filièren am technologesche Beräich ubitt a versicht, bei de Schüler d'Kreativitéit duerch vernetzt Denken ze fërderen. De Gérard Lopez ass komm, fir d'Schüler ze motivéieren. Hien huet Experienze mat sougenannte Start-Up-Entreprisen.Sech trauen, fir Risiken anzegoen. Léieren, mat engem Echec ëmzegoen. Dat war säi Message. Innovéieren a kreativ sinn, wären 2 Pilieren, fir e Betrib op d'Been ze stellen. Et geet net duer, fir eng gutt Iddi ze hunn, oder e gudde Produit z'entwéckelen, datt ass just den Ufank, esou de Gérard Lopez virun de Schüler.De Risiko acceptéieren wär nach ëmmer schwiereg, et nëmmen zu Lëtzebuerg, mä a ganz Europa. Dat hätt an den Aen vum Entrepreneur kulturell an historesch Wuerzelen. Vum séchere Wee ofkommen, dat ass e Léierprozess.