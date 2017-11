Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Géint 18.15 Auer war an derop der Stater Gare eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn, si gouf dobäi blesséiert.

Och zu Diddeleng an der Rue de la Vallée war géint 18.45 Auer e Foussgänger ugestouss a verwonnt ginn.

Ee Blesséierte gouf et och kuerz no 18 Auer op der Areler Autobunn Direktioun belsch Grenz.

Ëm déi selwecht Zäit waren op der Diddelenger Autobunn Direktioun Stad zwee Autoen aneneegerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

An ee Blesséierte gouf et och bei engem Accident géint 17.15 Auer tëscht Garnech an Duelem.

Zu Réiden war nach géint 18 Auer en Trakter a Brand geroden.