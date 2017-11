Et hätt ee just Iddien a Proposen op den Dësch geluecht, am Kader vum nationalen Aktiounsplang, deen de Moment nach an der Maach ass. Aarbechtsgruppen hu sech fir d’Ausschaffe vun deem Plang, deen den Ament an der Phase de validation ass, zesummegesat.



Do soll zum Beispill mat den europäesche Partner gekuckt ginn, fir de Marketing aneschters ze reegelen, datt den Etiquettage zum Beispill nach weider Informatiounen enthält, zum Beispill wat fir eng aner Substanzen am alkoholesche Gedrénks dra sinn. Et géif an deem nationalen Aktiounsplang vermierkt och op d’Preventioun an d’Fréiinterventioun gesat ginn.