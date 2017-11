Den Avis zu de geplangten neie Kompetenze fir d’Pecherte läit um Dësch, an do weist sech déi héich Kierperschaft net mat all Artikel zefridden.

© RTL-Archiv

"Et wier e gudde Kompromëss fonnt ginn, och wann een net am kompletten Empfang mam Gesetz-Projet kann zefridde sinn", esou d'FGFC, esou d’Gewerkschaft vum Gemengepersonal FGFC, Enn Mee dëst Joer, zum Projet de loi iwwert déi sougenannten Agents municipaux.

D'Agents municipaux solle jo nei Kompetenze kréien. Déi sougenannt „Pecherten“ sollen an Zukunft fir kleng Delikter Strofe vu maximal 25€ kënnen ausstellen.

De Staatsrot huet awer am Projet de loi 71 26 eenzel Bedenken.

Verschiddener decke sech dobäi mat den Douten, déi och d’Justiz-Autoritéiten an hiren Avise ginn hunn, beispillsweis wat déi néideg Formatioun vun den zukünftege kommunalen Agenten ugeet.

De Staatsrot gëtt och ze Bedenken, dass am Gesetzprojet keng Dispositiounen dra stinn, wat ass, wann e Mannerjäregen eng Infraktioun mécht? D’Exekutioun vun deene agefouerten administrative Strofe wier nämlech net op Mineuren applikabel. Hei kéint et zu juristesche Schwieregkeete kommen.

Genee sou freet ee sech, wéi et mat Leit ass, déi net hei am Land wunnen.

Eng formell Oppositioun gëtt et da beim Artikel 2 vum Projet de loi, iwwert d’Strofen, déi méiglech wieren. Hei géif et der héijer Kierperschaft no Kontradiktiounen am Text ginn. Well sou eng administrativ Strof 25€ soll kaschten, déi vum, wéi en am Text heescht, Agent sanctionneur geschwat gëtt, kann d’Gemeng selwer d’Strof bis zu 250€ héijen. Et besteet also jee no Gemeng e Problem vun der uniformer Applikatioun vum Gesetz. Och hei géifen deemno Inkohärenze bestoen, déi zu juristesche Problemer kéinte féieren.

D’Schafen an d’Kompetenze vum neie Fonctionnaire sanctionnateur gëtt vum Staatsrot guttgeheescht. Dëse soll Zougang kréien zu pertinenten Donnéeë vum nationale Persounen-Register. D’Protectioun vu sensibelen Donnéeë wier iwwregens iwwert dat eegent Gesetz vun 2002 genuch ginn, sou dass Dispositiounen an dësem Text iwwerflësseg wieren.

Formell Oppositioun dann awer zum Artikel 18. Do geet et ëm d'Dauer vun der Verjärungsfrist, wéi och ëm den Datum, wéini dës ufänkt ze lafen. 2 Joer bei enger administrativer Strof sti 5 Joer am Droit commun vun der kommunaler Gesetzgebung géintiwwer.

An eng drëtt formell Oppositioun gëtt et wat d'Applikatioun-Zäit fir d’Gesetz ugeet. 2 Joer laang hätt eng Gemeng Zäit, nodeems et am Memorial public ginn ass. Och hei géif et awer opgrond vum bestoende Police-Reglement Inkohärenze ginn, déi juristesch Problemer kéinte matsechbréngen.