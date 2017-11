© RTL-Archiv

A weider: "Et brauch eng strukturell Reform vun den ëffentleche Finanzen, fir all Entgleise vun der ëffentlecher Schold ze verhënneren.“: Ë.a. dat schreift de Staatsrot a sengem Avis zum Staatsbudget fir dat anert Joer.

Dobäi kéimen d'wirtschaftlech Contrainten, déi net virauszegesi sinn, mä an engem gewësse Manktem un ekonomescher Diversifizéierung wuerzelen, trotz den Initiativen, déi an deem Beräich ergraff goufen.



Am Avis vu 24 Säite vum Conseil d'Etat geet donieft nach Rieds vun„Invitatioun zur Virsiicht“, „Fragilitéit vun de Previsiounen“ a „Risiko, fir d'Nohaltegkeet z'affektéieren“. Dobäi heescht et um Ufank vum Avis, dass ee sech nëmmen op déi grouss Linne vum Budgetsprojet limitéiert hätt.

D'Membere vum Staatsrot hale virop fest, dass d'Regierung duerch Amendementer vu virun enger Dosen Deeg weider Depensë vu ronn 20 Milliounen € an dee Projet ageschriwwen huet. Doduerch géifen d'Recetten ëm 6,2% an d'Depensen ëm 6,6% eropgoen. Virun deem Hannergrond widderhëlt de Conseil d'Etat säin Opruff zur Virsiicht virum dauernde Plus bei den Ausgabe vum Zentralstaat. De Budgetsdefizit, dee Joer fir Joer méi grouss gëtt, misst gemeeschtert ginn.

Wat dat mëttelfristegt Budgetszil ugeet, géif dat 2018 respektéiert ginn. Dat wär awer nëmmen de Fall, well deen OMT vu plus 0,5% vum PIB op minus 0,5% erofgesat gi wär. D'ëffentlech Schold géif, wat d'Prozentsätz ubelaangt, stabil bleiwen, an den Zuelen awer eropgoen. A Saachen ekonomesch Entwécklung gëtt op d'Fragilitéit vun de Previsiounen opmierksam gemaach. D'EU-Kommissioun an den Internationale Währungsfong hätten hir no ënne revidéiert: De Staatsrot freet sech, ob déi berécksiichtegt goufe bei der Schätzung vun de Recetten.

De Conseil d'Etat weist donieft op zwee reng national Elementer hin, déi d'Nohaltegkeet vun den ëffentleche Finanzen affektéiere kéinten. Dat eent ass d'Steierreform vun zejoert, déi net schénge géif, definitiv chiffréiert ginn ze sinn: D'Regierung géif vun 0,8% vum PIB schwätzen, d'Zentralbank dogéint vun 1,7%. Dat anert wären Ongewëssheeten iwwert d'verstoppte Schold vum Land. An deem Kontext misste strukturell Moossnamen ergraff ginn, fir de Pensiounssystem dauerhaft ze sécheren.

Doriwwer eraus hätt sech de Staatsrot nach eng Justifikatioun gewënscht, wat d'Schafe vun 1.100 Posten an der Fonction publique betrëfft.