D’Zil vun dësen Hëllefsmëttel ass et, iwwer déi typesch Déieren-a Planzenzorten aus den Naturparken z’informéieren an ze sensibiliséieren. Dat well d’Naturparken fir déi nohalteg Entwécklung wichteg wieren, betount d’Carole Dieschbourg: Et hätt een an de leschte Joren awer zum Beispill 70% manner Päiperleken hei am Land.





D'Carole Dieschbourg



An deem Kontext goufen awer och déi zukünfteg Projete vun deenen 3 Naturparke virgestallt. Esou och déi vum Mëllerdall, wou d'nächst Joer eng 40 Aktivitéiten ugebueden ginn. Aktivitéiten wou d‘Leit ënnert anerem déi regional Betriber a Produite méi no bruecht kréien. Virun allem d’Bongerte wieren hei ee wichtegt Element, erkläert den Direkter vum Naturpark Mëllerdall, Claude Petit

Déi 2 nei Guiden an d'Kaartespill kritt een iwwregens fir 2,50 Euro, respektiv 5 Euro, um Internetsite www.naturpark.lu