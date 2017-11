Hei am Land sinn tëscht 7.000 an 8.000 Leit vun Alzheimer betraff. D'Lëtzebuerger Alzheimer Associatioun, kuerz ala, setzt sech fir si an.

D'ala, d'Lëtzebuerger Alzheimer Associatioun, feiert um 29. November hiren 30. Gebuertsdag. 1987 hate betraffe Leit sech zesummegedoen an dës Associatioun gegrënnt. Ugefangen huet et mat enger Berodung. Zwee Joer méi spéit ass den éischte Foyer de Jour fir demenzkrank Leit opgaangen. Mëttlerweil ass d'ala gewuess. Nieft Dagesfoyeren an enger Wunnstruktur bidde si zanter Abrëll dëst Joer och "soins à domicile" un. Och wann een hei zu Lëtzebuerg gutt opgestallt wär, misst een zukunftsorientéiert schaffen. Där Opfaassung ass den Denis Mancini vun der Alzheimer Associatioun.

Extrait Denis Mancini



Et gi Beräicher, wou ee weess, dat Verännerunge kommen. An de leschten 10 Joer koumen ëmmer méi Leit, déi nieft Alzheimer och nach "Begleiterkrankungen" hunn, ënner anerem psychiatresch Problemer. Déi Leit brauchen eng speziell Prise en charge. Donieft huet een awer och ëmmer méi Jonker, déi kommen. Déi hunn dann aner Forme vun Demenz, déi sech manifestéieren. An och déi brauchen eng aner Prise en charge. E 50 Joer Ale brauch eng aner Prise en charge, wéi e 70 Joer Alen. Fir déi Fäll brauch een dann och nach aner Strukturen.

Hei zu Lëtzebuerg sinn tëscht 7.000 an 8.000 Leit vun der Alzheimer Krankheet betraff. Ass de Gros och iwwer 65 Joer al, kéint et och méi jonk Leit treffen.



Méi an Toun a Bild gëtt et den Owend am Journal bei de Kollege vun RTL Télé Lëtzebuerg.